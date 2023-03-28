16 yıldır Türkiye'de yaşadığını kanıtlayamıyor

1998 yılından 2022 yılının Ağustos ayına kadar Adana Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan bir vatandaş 16 yıldır Türkiye'de yaşadığını kanıtlayamadığı için emekli olamadı...

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 25 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Ak (57), emeklilik kararının ardından dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na verince, resmi kayıtlara göre 2007'den beri yurt dışında göründüğünü öğrendi. Emeklilik işlemi askıya alınan Ak, "Hayatımda ülke dışına hiç çıkmadım. Bu süreçte evlendim, boşandım, tüm seçimlerde oy kullandım. Adıma sahte pasaport çıkaranların yakalanmasını istiyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde 1998'de temizlik görevlisi olarak işe başlayan Mehmet Ak, yaklaşık 25 yıllık mesainin ardından 2022 Ağustos'ta emekli olmaya karar verdi. SGK'ya emeklilik dilekçesini veren Ak, birkaç gün sonra aldığı cevapla, resmi kayıtlara göre, 2007'de yurt dışına çıkmış ve ülkeye dönmemiş olarak göründüğünü öğrendi. Şoke olduğunu belirten Ak, SGK yetkililerine bugüne kadar hiç yurt dışına çıkmadığını söylese de sorunun çözümü için resmi bir karar olması gerektiği cevabını aldı. Emeklilik işlemleri askıya alınan Ak, avukatı aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendi adına sahte pasaport çıkaran şüpheli ya da şüpheliler hakkında, 'Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suç duyurusunda bulundu. O günden beri emekli olmayı bekleyen Ak, ülkeden hiç çıkış yapmadığını kanıtlamaya çalışıyor.

'ADANA'DAN BİLE BİLE ÇIKMADIM'

Emeğinin boşa gitmesinden korktuğunu ve üzüntü yaşadığını söyleyen Ak, 2007'den beri yurt dışına hiç çıkmadığının onlarca kanıtı olduğunu belirterek, "Hayatımda ülke dışına hiç çıkmadım. Hatta Adana'dan başka bir yere gitmedim. Bu süreçte evlendim, boşandım, tüm seçimlerde oy kullandım, defalarca hastanelere, resmi kurumlara gidip işlem yaptım ama emeklilik dilekçemi verdiğimde karşıma bu çıktı. Nasıl oldu bu bilmiyorum. Gitmediğimi burada olduğumu söyledim ama 'resmi karar çıkması lazım' diyorlar. Ben hiçbir yere gitmedim. Türkiye'deyim. Benim adıma sahte pasaport çıkaranların yakalanmasını istiyorum" dedi.

PASAPORTU İLK SURİYE'YE ÇIKARKEN DENEMİŞLER

Avukat Mert Buhur ise müvekkili Ak'ın kimliği belirsiz dolandırıcılar tarafından mağdur edildiğini söyledi. Araştırmaları sonucu söz konusu şüpheli ya da şüphelilerin sahte pasaport üzerinden yaptıkları işlemlere ulaştıklarını kaydeden Buhur, "2007'de o dönem pasaportları emniyet müdürlükleri veriyordu. Bu kişiler Ümraniye'deki emniyet müdürlüğünden çıkarmış pasaportu. Daha sonra Hatay'ın Yayladağı ilçesinden Suriye'ye çıkış yapılıp aynı gün dönmüşler. Burada aslında pasaportu denemişler. Sorun çıkmayınca kısa süre sonra İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmışlar. Sonra ses yok. Müvekkilim hala yurt dışında göründüğü için emekli olamıyor. Bizden bu durumu mahkeme veya savcılık kanalıyla ispat etmemiz isteniyor. Bunun üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

ARŞİVE ULAŞILAMIYOR

Suç duyurusunda, müvekkili adına sahte kimlik veya sahte pasaport çıkarıldığını beyan ettiklerini belirten Buhur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Savcılık kanalıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir müzekkere yazıldı. Bu pasaportun başvuru dayanak belgelerini, parmak izlerini ve fotoğraflarını istedik. Ancak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün o dönemki arşivinin farklı bir karakola taşındığı ve arşivin henüz tekrardan düzenlenmediği söylendi. 5 ay kadar bu cevabı bekledik. Yeniden SGK'ya başvurduk. Birçok kanıtımız olduğunu söyledik. Bütün seçimlerde oy kullandığına dair belgemiz var. 2009'da evlilik ve sonra boşanma var. Bunun gibi sayısız örnekler var. Kesintisiz SGK kaydı var. Haklılığın ispatı için elimizden geleni yapıyoruz. Genellikle sahte mobil hat ya da şirket kurulduğuna şahit oluyorduk ama pasaportu da gördük. Tavsiyemiz vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden sık sık bilgilerini kontrol etmesidir."

DHA