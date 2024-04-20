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  4. 18 bin kişiyi dolandıran bungalov vurguncuları yakalandı

18 bin kişiyi dolandıran bungalov vurguncuları yakalandı

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Batman merkezli 8 ilde düzenlenen "Mahzen-30" operasyonlarında, sahte kiralık bungalov ilanlarıyla 18 bin 635 vatandaşı dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Batman merkezli Adana, Aydın, Mersin, Hakkari, Van, Mardin ve İzmir'de eş zamanlı "Mahzen-30" operasyonları düzenlendi.

Batman merkezli 8 ilde düzenlenen "Mahzen-30" operasyonlarında, sahte kiralık bungalov ilanlarıyla 18 bin 635 vatandaşı dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda, elebaşılığını firari durumdaki D.G.'in yaptığı "Odacılar" olarak bilinen organize suç örgütünün yöneticilerinden Y.O.'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı.

"Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, sosyal medya üzerinden sahte kiralık bungalov ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Batman merkezli 8 ilde düzenlenen "Mahzen-30" operasyonlarında, sahte kiralık bungalov ilanlarıyla 18 bin 635 vatandaşı dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi.

Zanlıların, mağdurlardan elde ettikleri gelirleri önce yasal bahis platformlarındaki hesaplara, daha sonra bahisten kazanılmış gibi gösterip kendi banka hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve toplam 18 bin 635 vatandaşı mağdur ettikleri belirlendi.

Batman merkezli 8 ilde düzenlenen "Mahzen-30" operasyonlarında, sahte kiralık bungalov ilanlarıyla 18 bin 635 vatandaşı dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi.

MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında ilk belirlemelere göre, şüphelilere ait ve 34 milyon 530 bin lira değerinde işlem hacmine sahip 1283 banka hesabına el konuldu.

Batman merkezli 8 ilde düzenlenen "Mahzen-30" operasyonlarında, sahte kiralık bungalov ilanlarıyla 18 bin 635 vatandaşı dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda, ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka ve kredi kartı ile birçok dijital materyal ele geçirildi.

 

Etiketler bungalov Bungalov dolandırıcılığı operasyon içişleri İçişleri Bakanlığı gözaltı
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