2 aydır kayıp hemşirenin cansız bedeni bulundu

Siirt'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıya kapılarak kaybolan 21 yaşındaki hemşirenin cansız bedeni 64 gün sonra bulundu.

Olay, 11 Haziran’da, Pervari ilçesi Beğendik beldesindeki Müküs Çayı’nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire H.T., elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü.

Akıntıya kapılan H.T.’ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. H.T. ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire E.G. kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı H.T., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

E.G.’in, arama çalışmalarının 64’üncü gününde, cansız bedeni bulundu. Elazığ, Adana, Hakkari, Bitlis, Diyarbakır ve Van’dan gelen 140 kişilik ekip tarafından aranan E.G., akıntıya kapıldığı yerin 2,5 kilometre ilerisinde, 18 metre derinliğinde olan şelalenin girdap kısmında görüldü.

Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürerek, E.G.'nin cansız bedenini çıkardı. Bölgede bekletilen ambulansa alınan E.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.