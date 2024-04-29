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2 çocuk annesi eşini öldürüp, intihar etti

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 24 yaşındaki H.D., 2 çocuk annesi olan karısını tüfekle öldürüp intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.30 sıralarında, Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Bozdağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan H.D. (24), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı eşi ve biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi B.D.’yi başından tüfekle vurdu. Daha sonra yaşadıkları iki katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlarca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, savcının incelemesinin ardından cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Korkunç olayın ardından konuşan amcaoğlu N.D., “Hamza’nın psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp yatak odasına gidiyor ve hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak kendisini öldürüyor” dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 24 yaşındaki H.D., 2 çocuk annesi olan karısını tüfekle öldürüp intihar etti.

İHA

Etiketler manisa alaşehir kadın cinayeti intihar
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