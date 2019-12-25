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  4. 25 Aralık 2019 08:04

2 çocuk babası aile hekimi intihar etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 48 yaşındaki bir aile hekimi olduğu öğrenilen doktor oturduğu apartmanın çatı katındaki kömürlüğünde kendini asarak intihar etti.

2 çocuk babası aile hekimi intihar etti
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İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Dr. Musa A., akşam saatlerinde oturduğu apartmanın çatı katındaki kömürlüğüne giderek kendini iple astı. Eşinin eve gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen Fatma A., ilk önce apartmanın yakınında bulunan bir kahvehaneye gitti. Burada eşini bulamayan Fatma A., oturdukları apartmanın kömürlüğü çıktığında Musa A.'yı ipte asılı halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Musa A.'nın yaşadığının belirlemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Musa A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Musa A.'nın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Polis ekiplerin olayla ilgili soruşturma başlattı.

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