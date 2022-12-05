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  4. 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı: 2 kişi yaralandı

20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı: 2 kişi yaralandı

20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı: 2 kişi yaralandı
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Gümüşhane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Merkez Akçakale Mahallesi'nde Buse Ç. yönetimindeki 29 AAR ...  plakalı otomobil, mahalleden ana yola inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akçakale Mezarlığı yanındaki duvardan düşerek 20 metrelik şarampole yuvarlandı.

Taklalar atan araç elektrik direğine çarparak durabilirken, otomobilin sürücüsü Ç. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından aracından çıkarıldı. Araç içinde bulunan Zennube B. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler kaza
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