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  4. 13 Ekim 2020 19:51

3 yaşındaki çocuğa direksiyonu teslim etmişti! O baba gözaltına alındı

İstanbul'da da araç kullanırken 3 yaşındaki çocuğunu kucağına alarak direksiyonu teslim eden babaya hem idari hemde para cezası uygulandı.

3 yaşındaki çocuğa direksiyonu teslim etmişti! O baba gözaltına alındı
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Kağıthane Bomonti tünelinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda, 34 BUU 545 plakalı özel aracıyla seyir halindeyken kucağına 3 yaşındaki çocuğunu oturtan Eyüp Ş. kısa bir süre sonra direksiyonu bebeğe bıraktı.

Araç içerisinde bulunan üçüncü bir şahıs tarafından çekilip sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında, harekete geçen polis, sosyal medya hesabı üzerinden kimlik ve adres bilgilerine ulaştığı babayı bu gün adresine yaptığı baskınla gözaltına aldı.

2918 sayılı K.T.K’nın 47\1D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yöneltmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesinden 132 TL idari para cezası uygulanan Eyüp Ş. TCK 179/2 (Kara,deniz,hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden Adli işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınıp karakola götürüldü.

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