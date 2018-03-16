41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

ABD’li kanun kaçakları Bonnie ve Clyde gibi çok sayıda suç kayıtları bulunan ve İstanbul polisinin uzun süredir peşinde olduğu Aşır G. ile Gülcan G., bir ihbar üzerine Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 gün önce yakalandı. Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bir araçta bulunan 2 kişinin kapkaç gerçekleştirdiği ihbarını alan Asayiş Büro ekipleri, aracı fark ederek durdurmak istedi. Polisin “Dur” ihtarına uymayan sürücü, aracın hızını artırarak kaçmaya başladı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan sürücü, Ozanlar Caddesi üzerinde aracı terk ederek kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, yaya olarak kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayıp etkisiz hale getirdi. Sürücünün yanındaki kadın da gözaltına alınıp diğer şüpheliyle birlikte Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Yapılan incelemede sürücü Aşır G.’nin 25 ayrı suçtan aranması ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Eşi Gülcan G.’nin de 16 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. İstanbul’un birçok ilçesinde onlarca suça karışan karı-koca, emniyetteki işlemin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ LİSTELERİ KABARIK

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre karı-kocanın suç listesi ise şöyle: “Silahlı yağma, hırsızlık, silahla tehdit, hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, eziyet etme, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma, uyuşturucu, ruhsatsız silah, işyeri dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, kapkaç, gasp, resmi belgede sahtecilik, tehdit, işyeri ve kurumdan hırsızlık, güveni kötüye kullanma.”

Bonnie Parker ile Clyde Barrow, 1930’lu yıllarda ABD’nin ünlü kanun kaçaklarıydı. Bonnie ve Clyde, 1934’te Louisiana Bienville Parish’da, bir kırsal yolda, polisler tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü.