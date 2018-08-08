6'ıncı kattan düşen kadının ölümünde yeni detay

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evli ve 1 çocuk annesi Seren Aydın (25), 6'ncı kattan düşmüştü. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sara hastası genç kadının "kriz geçirerek mi düştüğü", yoksa "intihar mı ettiği" soruları otopsiden sonra yanıt bulacak. Çiftin 2 yaşındaki çocuğunun olay sırasında evde olmadığı belirlendi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Tepe Emlak Konutları A-15 Blok'un 6'ncı katında meydana gelmişti. Ev hanımı olan Seren Aydın, bir fabrikada çalışan 5 yıllık eşi Samet Aydın'a mesaj atarak evde olduğunu söyledi. Evde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle Seren Aydın eşinin üzerine odanın kapısını kilitleyerek balkona çıktı. Ardından da genç kadın, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'NÖBET GEÇİRMİŞ OLABİLİR'

Polis, olayla ilgili Aydın'ın eşi Samet Aydın'ın ifadesine başvurdu. Samet Aydın, "Eşim ile bir sorunumuz yoktu. Kapıyı üzerime kilitledi. Ne olduğunu anlayamadım. Pencereden aşağıdakilere seslenip yardım istedim, evin ve odanın kapısının açılmasını sağladım. Eşim intihar edecek birisi değildi ama sara hastasıydı. Nöbet geçirip aşağıya düşmüş olabilir" dedi. Seren Aydın, dün Silivri'nin Beyciler köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç kadının 6'ncı kattan atlayarak intihar mı ettiği, yoksa sara krizi geçirip mi düştüğü otopsinin ardından netlik kazanacak.