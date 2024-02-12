72 yaşındaki kadın besledikleri köpeğin saldırısına uğradı
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde besledikleri köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın, çenesinden yaralandı.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde Şeyh Şerafettin Mahallesi’nde kalan S.Ş. (72), besledikleri köpeğin saldırısına uğrayarak çenesinden yaralandı.
Yakınlarının müdahalesiyle kurtarılan kadın, Kocaköy Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi.
S.Ş.’nin tedavisi sürüyor.
İHA
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