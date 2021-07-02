8 yıldır kayıptı: Yasak aşk cinayetine kurban gitmiş!

2013 yılından beri kayıp olan Nusret V.'nin gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen kuzeninin kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

26 Haziran 2013'te oğlu Nusret V.'dan haber alamayan Mehmet V., Diyarbakır'da polise giderek kayıp ihbarında bulundu. İstanbul'da işçi olarak çalıştığı belirtilen Nusret V.'ı bulmak için çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, Şişli'de çalıştığı inşaatın önünden Nusret V.'ın akrabası olan Hüseyin T. (36), Celal T. (28), Mehmet T.'nin (24) bulunduğu otomobile bindiğini belirledi. 8 yıllık takip sonucu, 3 şüphelinin Nusret V.'ı Diyarbakır'a götürmek için yola çıktıkları, fakat yol üzerinde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir ormanlık alanda başından tabancayla vurarak öldürdüğünü ve cesedi gömmeden olay yerinden ayrıldıkları tespit etti.V

Sakarya'da korkunç olay! Cesetlerin başları bulunamadı

Polisin yaptığı görüşmeler ve tanık ifadeleri sonucu, Nusret V.'ın evli olan kuzeniyle gizli gönül ilişkisi yaşadığı ve bunu öğrenen kadının kocası ve akrabalarının Nusret V.'ı öldürdüğü belirlendi. Kadının kocasının, kayınpederinin, amcasının ve kuzenlerinin de bulunduğu toplam 7 şüpheli suçlarını itiraf etti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yer göstermesiyle olay yeri Hendek ilçesinde, polis ekipleri Nusret V.'ın cesedini arama çalışması başlattı.