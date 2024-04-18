  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 9 aylık hamile kadın feci halde can verdi, bebeği kurtarıldı

9 aylık hamile kadın feci halde can verdi, bebeği kurtarıldı

9 aylık hamile kadın feci halde can verdi, bebeği kurtarıldı
Güncelleme:

Adana'da 9 aylık hamile kadın elektrikli bisikletten düşerek otobüsün altında kalarak can verdi. Doktorlar ameliyat ile bebeği kurtararak gözlem altına aldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'mda meydana geldi. Suriye uyruklu N.A. (31) adlı kadın, ismi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düştü.

Adana'da 9 aylık hamile kadın elektrikli bisikletten düşerek otobüsün altında kalarak can verdi. Doktorlar ameliyat ile bebeği kurtararak gözlem altına aldı.

Bu sırada A.D. yönetimdeki yolcu otobüsünün altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 9 aylık hamile olan kadını hastaneye kaldırdı.

İHA

Etiketler hamile suriyeli hamile kadın trafik kazası can verdi bebeği kurtarıldı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul genelinde huzur denetimi İstanbul genelinde huzur denetimi İzmir'de 2 fabrikada büyük yangın İzmir'de 2 fabrikada büyük yangın Afyonkarahisar Belediyesi'nde kamera ve böcek taraması Afyonkarahisar Belediyesi'nde kamera ve böcek taraması Özgür Özel'den öğretmen ataması tepkisi Özgür Özel'den öğretmen ataması tepkisi İstanbul'da taksici cinayeti: Yabancı uyruklu cani taksiciyi öldürüp aracını çaldı İstanbul'da taksici cinayeti: Yabancı uyruklu cani taksiciyi öldürüp aracını çaldı Bankalardan emeklilere yüksek promosyonda faiz oyunu Bankalardan emeklilere yüksek promosyonda faiz oyunu Yine yeniden ölümcül bakteri alarmı: Vampir gibi kan emiyor Yine yeniden ölümcül bakteri alarmı: Vampir gibi kan emiyor Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor Afrika'dan çöl tozu Türkiye'ye geri geliyor Afrika'dan çöl tozu Türkiye'ye geri geliyor Tokat'ta peş peşe depremler! Okullar tatil edildi Tokat'ta peş peşe depremler! Okullar tatil edildi