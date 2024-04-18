9 aylık hamile kadın feci halde can verdi, bebeği kurtarıldı

Adana'da 9 aylık hamile kadın elektrikli bisikletten düşerek otobüsün altında kalarak can verdi. Doktorlar ameliyat ile bebeği kurtararak gözlem altına aldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'mda meydana geldi. Suriye uyruklu N.A. (31) adlı kadın, ismi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düştü.

Bu sırada A.D. yönetimdeki yolcu otobüsünün altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 9 aylık hamile olan kadını hastaneye kaldırdı.

İHA