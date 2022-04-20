Adıyaman'da Suriyeli kavgası! Ortalık kan gölüne döndü: 6 yaralı, 8 gözaltı

Adıyaman'da , Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve iki tarafın yakınlarının katılmasıyla tartışma; taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından sonlandırılan kavgada yaralanan 6 kişi olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)