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  4. 11 Ocak 2021 13:20

AK Parti binasına çekiçli saldırı

Yalova'da kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına çekiçle saldırarak tabela ve camlarını kırdı. Saldırgan başka bir iş yerine daha zarar verdiği sırada polis tarafından yakalandı.

AK Parti binasına çekiçli saldırı
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Yalova’da Rüstempaşa Mahallesi Çeşme Sokak’da bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından çekiçle saldırı düzenlendi. Saat 11.00 sıralarında parti binasına gelen şüpheli, elindeki çekiçle tabela ve camlara vurarak zarar verdi. Şüpheli daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin peşine düştü. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken B.U. isimli 38 yaşındaki erkek şahıs başka bir iş yerine daha aynı şekilde zarar verirken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan B.U. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İHA

ak parti , yalova
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