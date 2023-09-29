AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı
Çanakkale’de AK Parti’nin Seçim İrtibat Ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.
Çanakkale’de Atatürk Caddesi üzerindeki Cevatpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.
Taşlı saldırı sonrası ofisin camı kırıldı. Ofise gelen parti görevlileri camın kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İHA
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