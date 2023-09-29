  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı

AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı

Güncelleme:

Çanakkale’de AK Parti’nin Seçim İrtibat Ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Çanakkale’de Atatürk Caddesi üzerindeki Cevatpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Taşlı saldırı sonrası ofisin camı kırıldı. Ofise gelen parti görevlileri camın kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

Etiketler ak parti çanakkale seçim irtibat ofisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
50 bin TL'lik iPhone kuyruğu! Geceden sıraya girdiler
Dolar'dan bir rekor daha geldi, altın güç kaybediyor
''Cumhurbaşkanlığı'nın kaç aracı var'' sorusuna tepki çeken yanıt
Yabancı uyruklu gıda teröristine suçüstü! Üretimhane değil çöplük
TV'de yayınlanan Bergen filmi olay oldu! Farah Zeynep Abdullah özür diledi
İstanbul'da sağanak kabusu! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Benzine yine yeniden zam geliyor!
Selin Ciğerci Türkiye'yi terk ediyor
Paşayeva'nın cenazesinde dikkat çeken detay! Tabutun üzerine serildi
Sayıştay belirledi: Mülteci paraları İslami oyunlara gitmiş!