  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Akaryakıt istasyonunda yangın paniği! Alevler bir anda büyüdü

Akaryakıt istasyonunda yangın paniği! Alevler bir anda büyüdü

Akaryakıt istasyonunda yangın paniği! Alevler bir anda büyüdü

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun yanında, otomobil bakım servisinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı.

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun yanında, otomobil bakım servisinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı. Akaryakıt istasyonunda çalışan personellerin ve itfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürülürken, facianın eşiğinden dönülen olayda minibüs kullanılamaz hale geldi.

Işıkkent semti, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki otomobil bakım servisinde, 25 Eylül akşamı saat 23.00 sıralarında, servis önünde park halinde bulunan Volkswagen marka minibüs, bir anda alev aldı.

 Alevleri gören akaryakıt istasyonu personelleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederken, durum aynı zamanda polis ve 110 ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler minibüsün yanında park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

 İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler akaryakıt istasyonu yangın benzinlik minibüs yangın çıktı alevler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar: Zarardan banka sorumlu
Antalya boğulma vakaları için ''cankurtaran dronelar'' görevde
Sıcaklıklar artıyor, Çarşamba'ya dikkat! İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri
A Milliler Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu
Simge sahne kıyafetiyle sosyal medyayı yıktı geçti!
Cep telefonlu sapıkların cezası belli oldu
Mavi Vatan'ın yeni bekçisi Sancar testi geçti
Ece Seçkin İstanbul'u salladı
Türkiye'nin pek çok şehrinden görülen ''gizemli'' ışıklar paniğe yol açtı
Dolar yeni haftaya yeni bir rekorla başladı