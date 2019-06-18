Anaokulunda mide bulandıran cinsel istismar

Hürriyet gazetesinden Ece Emre'nin haberine göre İstanbul Büyükçekmece’de bulunan İstanbul International Community School’un Marmara kampusunda anasınıfında okuyan 5 yaşındaki kız öğrenci E.K. sınıf öğretmeni Kate R. (49) tarafından darp ve istismar edildi.

22 Ocak’ta yaşanan olayda kızının davranışından şüphe duyan anne E.K. sorduğu sorulara aldığı cevapların ardından harekete geçti. Aile öncelikle özel bir hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından öğretmenden şikâyetçi oldu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan ifadelere göre mağdur E.K., öğretmeninin sürekli kendisine ve arkadaşlarına kötü davrandığını, kafasına, koluna, eline vurduğunu ve tuvalete gittiğinde cinsel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Anne E.K. ise verdiği ifadede kızının küfür ettiğini, bunu nereden öğrendiğini sorduğunda ‘Öğretmenim’ cevabını aldığını, kızının düzenli aralıklarla başında şişliklerin olduğunu, kızına sorduğunda öğretmeni tarafından yapıldığını anladığını söyledi.

Adli tıp incelemesinin ardından verilen raporda ise çarpıcı gerçekler yer aldı. E.K.’nın bedeninde istismar bulgularına rastlandı.