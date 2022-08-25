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Ankara'da araç otobüs durağına daldı: Yaralılar var

Ankara'da araç otobüs durağına daldı: Yaralılar var

Ankara'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs durağına daldı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'da İstanbul Yolu Çiftlik kavşağında bir sürücü otobüs durağına daldı.

Edinilen bilgilere göre A.S. kontrolünü kaybettiği aracıyla yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Sürücü A.S.'nin gözaltına alındığını kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

 

Etiketler ankara başkent otobüs durağı kaza
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