Ankara'da kan donduran olay: 6 aylık kızına kafa attı

Ankara'da, 6 aylık kızına kafa atan, eşi ve 11 yaşındaki kızını darbeden madde bağımlısı baba K.Ç. gözaltına alındı. 6 aylık bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu kullanıp eve geldiği öne sürülen K.Ç., eşi Y.Ç. ve kızları Z.Ç. ile S.Ç.'yi dövdü. 6 aylık kızı Z.'ye kafa atıp, eşi ve diğer kızını da döverek yaralayan K.Ç., evden kaçtı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Z. bebek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Şüpheli K.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Evdeki aramada, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA