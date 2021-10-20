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  4. Ankara'da korkutan patlama! Yol trafiğe kapatıldı

Ankara'da korkutan patlama

Ankara'da Maden Teknik Arama Enstitüsü'nde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Maden Teknik Arama Enstitüsünün yerleşkesinin hemen dışında doğalgaz ısı sayacında bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlama sonrası doğalgaz yangını söndürülmeye çalışılıyor.  

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken Eskişehir yolu trafiğe kapatıldı. 

MTA'DAN AÇIKLAMA

MTA'dan yapılan açıklamada, "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi. 

Olay yerinden ilk görüntüler:

Etiketler ankara patlama son dakika
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