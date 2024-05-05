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Ankara'da taksi durağında pompalı dehşeti

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir kişinin, haraç ve ortaklık istediği taksi durağına pompalı tüfekle ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 2 Mayıs'ta saat 06.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. Taksi durağı başkanını tehdit edip haraç ve hisse istediği öne sürülen R.Y., pompalı tüfekle durağın önüne gelip içeri rastgele ateş etti. R.Y., ardından da durak önünde bekleyen şoförlerden birini darbedip kaçtı. Yere düşen taksi şoförü, hafif yaralanırken; o anlar durağın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, şikayet üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. R.Y.'nin Çubuk ilçesinde arkadaşı A.T.Y.'nin evinde olabileceği ihtimali üzerine adres izlendi. Pursaklar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs'ta şüpheli R.Y.'nin söz konusu evde alkol aldığını tespit etti. Eve düzenlenen baskınla R.Y. yakalanıp gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. 

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir kişinin, haraç ve ortaklık istediği taksi durağına pompalı tüfekle ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.

DHA

Etiketler ankara taksi durağı pompalı tüfek silahlı saldırı
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