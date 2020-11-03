Antalya'da tur teknesi alabora oldu

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Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.
30'A YAKIN KİŞİ VARDI
İhbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince, teknede yaklaşık 30 kişi bulunduğu öğrenildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan, bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
AA
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