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  4. 03 Kasım 2020 12:06

Antalya'da tur teknesi alabora oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya'da tur teknesi alabora oldu
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Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.

30'A YAKIN KİŞİ VARDI

İhbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince, teknede yaklaşık 30 kişi bulunduğu öğrenildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

AA

antalya , tur teknesi
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