Antalya'da tur teknesi alabora oldu

Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.



30'A YAKIN KİŞİ VARDI

İhbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince, teknede yaklaşık 30 kişi bulunduğu öğrenildi.



1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.