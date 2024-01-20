Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Seydişehir ilçesi Alaylar 2 Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. A.K.'ye ait evin mutfağında patlama oldu. Evde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K.'nin dünürü olduğu öğrenilen V.A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

İtfaiyeciler, evdeki alevleri söndürürken, patlamanın doğal gaz kaçağından kaynaklandığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA