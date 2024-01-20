  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var

Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var

Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var
Güncelleme:

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Seydişehir ilçesi Alaylar 2 Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. A.K.'ye ait evin mutfağında patlama oldu. Evde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K.'nin dünürü olduğu öğrenilen V.A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

İtfaiyeciler, evdeki alevleri söndürürken, patlamanın doğal gaz kaçağından kaynaklandığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler konya apartman daire patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk balıkçılar Yunan askerlerini Ege'de suçüstü yakaladı Türk balıkçılar Yunan askerlerini Ege'de suçüstü yakaladı 3 kadının katilinin kızı sevgilisi tarafından öldürüldü 3 kadının katilinin kızı sevgilisi tarafından öldürüldü Ünlü şef ile aşk mı yaşıyor ? Hadise sonunda patladı Ünlü şef ile aşk mı yaşıyor ? Hadise sonunda patladı Düğün, sünnet, nişan... İmitasyon altın devri başladı Düğün, sünnet, nişan... İmitasyon altın devri başladı Bir ilimiz başardı! Artık elektrik faturası ödemiyorlar Bir ilimiz başardı! Artık elektrik faturası ödemiyorlar 22 Ocak haftası burç yorumları: 4 burç için kritik hafta... 22 Ocak haftası burç yorumları: 4 burç için kritik hafta... TCMB Başkanı Erkan ve ailesi hakkında peş peşe skandal iddialar TCMB Başkanı Erkan ve ailesi hakkında peş peşe skandal iddialar Hava 10 derece birden soğuyacak! Fırtına ve kar geliyor Hava 10 derece birden soğuyacak! Fırtına ve kar geliyor Citroen C5 Aircross Hibrit iddialı fiyatıyla Türkiye'de Citroen C5 Aircross Hibrit iddialı fiyatıyla Türkiye'de Akaryakıtta bir zam daha: 1 depo 60 TL daha pahalıya dolacak Akaryakıtta bir zam daha: 1 depo 60 TL daha pahalıya dolacak