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Apartmanda ''gürültü'' katliamı: 2'si çocuk, 5 ölü var!

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Başkent Ankara bugün korkunç bir vahşete uyandı. Bir apartmanda komşular arasında çıkan "gürültü" tartışmasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi pompalı tüfekle öldürüldü.

Ankara'da T.Ü. (72), üst katta oturan ailenin çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle katliam yaptı. Saçmaların isabet ettiği evde oturan aileden 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.45 sıralarında Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Papatya Sokak'ta meydana geldi. Kader Apartmanı'nda tek başına oturan T.Ü., bir süredir çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştıkları öğrenilen üst kat komşularının evine giderek, yine gürültü yüzünden şikayette bulundu.  Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından T.Ü., evinden aldığı pompalı tüfekle ailenin üzerine art arda ateş açarak katliam yaptı.

Başkent Ankara bugün korkunç bir vahşete uyandı. Bir apartmanda komşular arasında çıkan

Saçmaların isabet ettiği aileden babaanne B.T. (71), baba H.T. (41), anne S.T. (40) ve çocukları M.T. (13) ile C.T. (11) kanlar içerisinde yere yığıldı.

Başkent Ankara bugün korkunç bir vahşete uyandı. Bir apartmanda komşular arasında çıkan

Silah sesleri bina sakinlerini endişelendirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalede B.T., H.T., M.T. ve C.T.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralan S.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.T., doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Başkent Ankara bugün korkunç bir vahşete uyandı. Bir apartmanda komşular arasında çıkan

Şüpheli T.Ü. ise adrese giden Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayda kullandığı tüfekle birlikte binanın merdivenlerine otururken bulundu. Katliam şüphelisinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Başkent Ankara bugün korkunç bir vahşete uyandı. Bir apartmanda komşular arasında çıkan

DHA / İHA

Etiketler ankara vahşet cinayet gürültü katliam pompalı tüfek
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