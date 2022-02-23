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Arkadaşını sokak ortasında öldürdü

Arkadaşını sokak ortasında öldürdü

Bartın'da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece Demirciler Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Emin A.(24) ile Cengiz G. (22), bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Emin A., üzerindeki bıçağı çıkararak, G.’nin karnına sapladı. Kanlar içinde yerde kalan G., ihbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cengiz G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Emin A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler bartın cinayet
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