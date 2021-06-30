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Askeri kışlada göçük: 2 kişi toprak altında kaldı

Askeri kışlada göçük: 2 kişi toprak altında kaldı

Sakarya'da 7. Komando Tugay Komutanlığına bağlı Elmas Ağa Kışlası'ndaki inşaatta meydana gelen göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Adapazarı ilçesinde 7. Komando Tugay Komutanlığına bağlı Elmas Ağa Kışlası'nda inşaat çalışması sırasında toprak göçmesi meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekipler, vücutlarının bir kısmı toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

AA

Etiketler sakarya 7. komando tugaylığı adapazı göçük inşaat
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