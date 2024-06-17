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Atatürk anıtına baltayla saldıranlar tutuklandı

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Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına saldıran ve akraba oldukları öğrenilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Dün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla saldırıp zarar vermelerinin ardından gözaltına alınan Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah'ın emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen dayı yeğen, adliyeye götürülmüştü.

Atatürk Anıtı'na baltayla saldırarak zarar veren şüpheli Y.K. ile yeğeni Z.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Dün Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.

Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.

 

AA / DHA / İHA

Etiketler atatürk anıtı tutuklandılar dayı yeğen
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