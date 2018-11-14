Atatürk büstüne baltayla saldırmıştı, serbest bırakıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, baltalı meczupu baltasıyla birlikte yakalayarak gözaltına almıştı.

Çiğdem B. sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..

Çorlu’nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı’na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk’ün ayak kısmına vurdu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.

YAZI BIRAKIP KAÇTI

Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede baltalı saldırıyı gerçekleştiren kadının, Atatürk Anıtı’na bir yazı da bıraktığı görüldü.

BALTALI MECZUP YAKALANDI

Polis Atatürk Anıtı’na yapılan baltalı saldırının ardından görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın Lojman Sokak üzerinde görülmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kadın, Alipaşa Okul Arkası 4’üncü Aralık Sokak’ta saldırıda kullandığı baltayla yakalandı. Gözaltına alınan kadının evli Çiğdem B. (30) olduğu ortaya çıktı.

Sorgulanmak üzere Çorlu Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Çiğdem B.’nin saldırıdan önce anıta bıraktığı notta ise, “Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile Allah emrinde galiptir. Yusuf Suresi 21. Ayet’ yazdığı bildirildi. Çiğdem B.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.