  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. ''Atatürk en büyük zaafım'' dedi, hakaret edenle uzlaşmadı

''Atatürk en büyük zaafım'' dedi, hakaret edenle uzlaşmadı

Güncelleme:

Adana'da kadın veteriner teknikeri kendisini darp edip, klinikteki Mustafa Kemal Atatürk portresine hakaret eden zanlının uzlaşma talebini "Şahsıma yapılandan ziyade, bu ülkenin kurucusuna yapılmış çok büyük bir saygısızlık varken uzlaşamam" diyerek reddetti.

Adana'da tartıştığı veteriner teknikeri M.Ş.'i (30) darbedip, ona ve klinikteki Mustafa Kemal Atatürk portresine hakarette bulunmaktan tutuklanan B.Y. (53) hakkındaki dosya uzlaştırmaya gitti.

Uzlaşmayı reddeden ve psikolojik olarak çöküş yaşadığını söyleyen M.Ş., "Şahsıma yapılandan ziyade, bu ülkenin kurucusuna yapılmış çok büyük bir saygısızlık varken uzlaşamam. Atatürk, bu dünyadaki en büyük zaafım. Bu şahıs kafasına göre kadınlara, değerlere hakaretlerde bulunup elini kolunu sallayarak gezmemeli" dedi.

Adana'da kadın veteriner teknikeri kendisini darp edip, klinikteki Mustafa Kemal Atatürk portresine hakaret eden zanlının uzlaşma talebini

Olay, 6 Ocak'ta Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki veteriner kliniğinde meydana geldi. Evde beslediği kedisini, eşi ve çocuğuyla veterinere götüren B.Y., iddiaya göre, eşine kedilere çok para harcadığını söyleyip hakaret etti. Veteriner teknikeri M.Ş., küfürleri duymazdan gelip masasına oturdu.

Adana'da kadın veteriner teknikeri kendisini darp edip, klinikteki Mustafa Kemal Atatürk portresine hakaret eden zanlının uzlaşma talebini

B.Y., bir süre sonra M.Ş.'in duvarında asılı Atatürk portresine bakarak hakaret ve küfretmeye başladı. M.Ş.'in, B.Y.'ı uyarmasıyla aralarında tartışma çıktı. M.Ş., cep telefonu kamerasıyla B.Y.'ın Atatürk'e ettiği küfürleri kaydetti. Telefona bakıp küfürlerine devam eden B.Y., M.Ş.'i de darbetti. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, B.Y.'ı gözaltına aldı. İfadesinde, Atatürk'ü çok sevdiğini, ancak yakın zamanda geçirdiği ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde bulunduğunu ve pişman olduğunu söylediği öğrenilen şüpheli, tutuklandı.

'TEHDİT MESAJLARI ALDIM'

Tutukluluğun ardından şüphelinin dosyası ilk olarak uzlaştırmaya gitti. B.Y., uzlaşma talebinde bulundu M.Ş., süreç boyunca uzlaşmayı reddetti. M.Ş., "Uzlaşma talebi geldi ama ben hiçbir şekilde istemedim. Şahsıma yapılandan ziyade bu ülkenin kurucusuna yapılmış çok büyük bir saygısızlık varken uzlaşamam. Mustafa Kemal Atatürk, bu dünyadaki en büyük zaafım. Bu şahıs kafasına göre kadınlara, değerlere hakaretlerde bulunup elini kolunu sallayarak gezmemeli. Çok zor bir süreç yaşadım. Sosyal medyadan tehdit mesajları aldım. Korkudan yürüyemez hale geldim. Beni vurdurtacağını söylemişti. Ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

'TAZMİNAT DAVASI DA AÇACAĞIZ'

M.Ş.'in avukatı Selay Dağsuyu Dinçer ise olay sonrası müvekkilinde kalıcı psikolojik hasarlar meydana geldiğini belirterek, "Bundan ve Atatürk kırmızı çizgimiz olduğu için kesinlikle uzlaştırmadan yana olmadık. Uzlaştırma olumsuz sonuçlandı ve yakında iddianame hazırlanmış olacak. Şüpheli, tehdit hakaret, yaralama ve 'Atatürk'e hakaret'ten yargılanacak. Tutukluluğunun devamı için çabalayacağız. Kendisine tazminat davası da açacağız. Çünkü müvekkilim travma yaşayıp günlerce evinden çıkamamıştır. Psikolojik tedavi görmüştür" dedi. 

DHA

Etiketler veteriner teknikeri saldırı adana atatürk hakaret uzlaşma talebi ret darp mustafa kemal atatürk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava sıcaklıkları artıyor... Meteoroloji il il uyardı Hava sıcaklıkları artıyor... Meteoroloji il il uyardı İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı Antalya'daki teleferik faciasında mahsur kalanlar o anları paylaştı Antalya'daki teleferik faciasında mahsur kalanlar o anları paylaştı Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında BAYKAR'dan İsrail ile ticaret iddiaları sonrası ilk açıklama BAYKAR'dan İsrail ile ticaret iddiaları sonrası ilk açıklama İstanbul'da korkunç ölüm: Motosikletli genç hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç ölüm: Motosikletli genç hayatını kaybetti Esad ailesine suikast: Beşar Esad'ın oğlu öldürüldü Esad ailesine suikast: Beşar Esad'ın oğlu öldürüldü Antalya'daki teleferik faciasında zamanla yarış kamerada Antalya'daki teleferik faciasında zamanla yarış kamerada İstanbul'da park halindeki 2 otomobil alev alev yandı İstanbul'da park halindeki 2 otomobil alev alev yandı Yargıtay'dan tüm emeklileri ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan tüm emeklileri ilgilendiren emsal karar