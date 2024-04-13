''Atatürk en büyük zaafım'' dedi, hakaret edenle uzlaşmadı

Adana'da kadın veteriner teknikeri kendisini darp edip, klinikteki Mustafa Kemal Atatürk portresine hakaret eden zanlının uzlaşma talebini "Şahsıma yapılandan ziyade, bu ülkenin kurucusuna yapılmış çok büyük bir saygısızlık varken uzlaşamam" diyerek reddetti.

Adana'da tartıştığı veteriner teknikeri M.Ş.'i (30) darbedip, ona ve klinikteki Mustafa Kemal Atatürk portresine hakarette bulunmaktan tutuklanan B.Y. (53) hakkındaki dosya uzlaştırmaya gitti.

Uzlaşmayı reddeden ve psikolojik olarak çöküş yaşadığını söyleyen M.Ş., "Şahsıma yapılandan ziyade, bu ülkenin kurucusuna yapılmış çok büyük bir saygısızlık varken uzlaşamam. Atatürk, bu dünyadaki en büyük zaafım. Bu şahıs kafasına göre kadınlara, değerlere hakaretlerde bulunup elini kolunu sallayarak gezmemeli" dedi.

Olay, 6 Ocak'ta Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki veteriner kliniğinde meydana geldi. Evde beslediği kedisini, eşi ve çocuğuyla veterinere götüren B.Y., iddiaya göre, eşine kedilere çok para harcadığını söyleyip hakaret etti. Veteriner teknikeri M.Ş., küfürleri duymazdan gelip masasına oturdu.

B.Y., bir süre sonra M.Ş.'in duvarında asılı Atatürk portresine bakarak hakaret ve küfretmeye başladı. M.Ş.'in, B.Y.'ı uyarmasıyla aralarında tartışma çıktı. M.Ş., cep telefonu kamerasıyla B.Y.'ın Atatürk'e ettiği küfürleri kaydetti. Telefona bakıp küfürlerine devam eden B.Y., M.Ş.'i de darbetti. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, B.Y.'ı gözaltına aldı. İfadesinde, Atatürk'ü çok sevdiğini, ancak yakın zamanda geçirdiği ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde bulunduğunu ve pişman olduğunu söylediği öğrenilen şüpheli, tutuklandı.

'TEHDİT MESAJLARI ALDIM'

Tutukluluğun ardından şüphelinin dosyası ilk olarak uzlaştırmaya gitti. B.Y., uzlaşma talebinde bulundu M.Ş., süreç boyunca uzlaşmayı reddetti. M.Ş., "Uzlaşma talebi geldi ama ben hiçbir şekilde istemedim. Şahsıma yapılandan ziyade bu ülkenin kurucusuna yapılmış çok büyük bir saygısızlık varken uzlaşamam. Mustafa Kemal Atatürk, bu dünyadaki en büyük zaafım. Bu şahıs kafasına göre kadınlara, değerlere hakaretlerde bulunup elini kolunu sallayarak gezmemeli. Çok zor bir süreç yaşadım. Sosyal medyadan tehdit mesajları aldım. Korkudan yürüyemez hale geldim. Beni vurdurtacağını söylemişti. Ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

'TAZMİNAT DAVASI DA AÇACAĞIZ'

M.Ş.'in avukatı Selay Dağsuyu Dinçer ise olay sonrası müvekkilinde kalıcı psikolojik hasarlar meydana geldiğini belirterek, "Bundan ve Atatürk kırmızı çizgimiz olduğu için kesinlikle uzlaştırmadan yana olmadık. Uzlaştırma olumsuz sonuçlandı ve yakında iddianame hazırlanmış olacak. Şüpheli, tehdit hakaret, yaralama ve 'Atatürk'e hakaret'ten yargılanacak. Tutukluluğunun devamı için çabalayacağız. Kendisine tazminat davası da açacağız. Çünkü müvekkilim travma yaşayıp günlerce evinden çıkamamıştır. Psikolojik tedavi görmüştür" dedi.

DHA