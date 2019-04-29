Atatürk heykeline çirkin saldırı

Kilis Valiliği önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nda levha üzerine yazılı olan “ ‘İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki; bu millet asla ölmeyecektir! Var olun aziz Kilisliler’ 28 Ekim 1918 K. Atatürk” cümlesinin sonunda yer alan “K. Atatürk” imzasının yalnızca “Atatürk” kısmı kazınarak tahrip edilip silinmesi şehirde tepkiye yol açtı.

ADD’den suç duyurusu

Cumhuriyet gazetesinden Bekir Şahin'in haberine göre ADD Şube Başkanı Mehtap Okatan, Atatürk’ün heykeline haksız, fiili eylemde bulunulduğunu, eylem nedeniyle anıtın zarar gördüğünü belirterek sorumluların bulunup cezalandırılması için cumhuriyet başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Okatan, şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Atatürk’ün heykeline, bundan sonraki süreçte gerekli dikkati ve özenin gösterilerek korunmasının sağlanması gerek. Dolayısıyla şüpheliler Atatürk Anıtı’nı bilerek ve isteyerek kasten zarara uğratmak istemiştir. Şüpheli veya şüphelilerin haksız eylemleri neticesinde 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Hükümlerini” ihlal etmişlerdir. Ve bu yapılan çirkin saldırı Atatürk’e yönelik gittikçe artan planlı saldırılardandır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük mirası olan cumhuriyetin savcıları olarak sizleri görevinizi yerine getirmeye davet ediyorum. Sorumluların tespit edilerek cezalandırılmaları için gereğini saygı ile arz ederiz.”





