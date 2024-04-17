  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Atatürk Üniversitesi fena karıştı: 10 gözaltı, 4 yaralı var

Atatürk Üniversitesi fena karıştı: 10 gözaltı, 4 yaralı var

Güncelleme:

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kampüs içindeki tenis kortlarının olduğu alanda, iki grup arasında tartışma çıktı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.

Sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İhbar üzerine polis olay yerine geldi. Sağlık ekipleri de müdahale için çağrıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.

Olay neticesinde 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi de gözaltına alındı. Çok sayıda takviye gücün de sevk edildiği kampüste gecenin geç saatlerine kadar polis önlem aldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olayları bizzat yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler erzurum Atatürk Üniversitesi erzurum atatürk üniversitesi kavga öğrenci öğrenciler yaralı gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
35 bin gence ücretsiz Avrupa turu için şartlar belli oldu 35 bin gence ücretsiz Avrupa turu için şartlar belli oldu Milli Mücadele kahramanının heykelini ateşe verdiler Milli Mücadele kahramanının heykelini ateşe verdiler Dikkat: Sağanak yağışlar fena geliyor Dikkat: Sağanak yağışlar fena geliyor Yalova'da orman yangını: 2 gözaltı var Yalova'da orman yangını: 2 gözaltı var Altın uçuşta... Dolar ve Euro zirveye yapıştı Altın uçuşta... Dolar ve Euro zirveye yapıştı Dubai sular altında.... Şehir göle döndü, havalimanı sular altında kaldı Dubai sular altında.... Şehir göle döndü, havalimanı sular altında kaldı İstanbul'da korkunç kaza: Otmobil Büyükçekmece gölüne uçtu İstanbul'da korkunç kaza: Otmobil Büyükçekmece gölüne uçtu Yabancı uyruklu cani tartıştığı kişileri minibüsüyle ezdi Yabancı uyruklu cani tartıştığı kişileri minibüsüyle ezdi En zeki kan grubu açıklandı En zeki kan grubu açıklandı TBMM'de İsrail gerilimi... AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi TBMM'de İsrail gerilimi... AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi