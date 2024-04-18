AVM’de suçüstü yakalanan etek altı sapığından akıl almaz savunma

Ankara'daki bir alışveriş merkezinde genç kadının etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalanan zanlı mahkemedeki yaptığı savunmayla "pes" dedirtti.

Ankara'da M.A., Çankaya'da bir AVM'de 30 yaşındaki M.A.'nın etek altı görüntülerini çekti. Genç kadının durumu polise haber vermesi üzerine gözaltına alınan röntgencinin savunması ise "pes" dedirtti.

Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre AVM'de yürüyen genç kadın merdivenlerden çıkarken arkasına yaklaşan M.A.'nın (29) etek altı görüntülerini çektiğini fark etti.

M.A. durumu AVM polisine bildirdi. Görevli polisler güvenlik kameraları görüntüsünde M.A.'nın, M.A.'yı bir süre takip ettiğini, yürüyen merdivene binen M.A.'nın arkasından giderek cep telefonuyla etek altı görüntülerini çektiğini tespit etti. AVM'den çıkarken yakalanan M.A. gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul eden M.A. "Şeytana uydum, pişmanım" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'Nitelikli cinsel taciz' suçundan 4,5 yıla kadar hapsi istenen M.A. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Sabah Gazetesi