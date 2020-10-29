Avrupa'da kapatılan dernek Türkiye'den sığınma istedi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan kararnamede hükümet tarafından radikal İslamcı hareketlerle ilişkileri ve terör eylemlerini meşrulaştırmak ve radikal İslam fikirlerini yaymakla suçlanan “BarakaCity”nin kapatılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Bakan Darmanin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kapatma kararnamesini yayınlayarak kararı şu şekilde duyurdu:

"BarakaCity derneği bu sabah Bakanlar Kurulu'nda feshedildi. Sunduğum kararnamede detaylandırıldığı üzere, Barakacity, nefreti körükledi, radikal İslamcı hareketle ilişkileri sürdürdü, terör eylemlerini meşrulaştırmaktan zevk aldı."

Fransız basını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, kuruluşun kapatılmasını "terörizmle mücadelede önemli bir adım" olarak değerlendirdiğini yazdı.