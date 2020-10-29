  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 29 Ekim 2020 13:54

Avrupa'da kapatılan dernek Türkiye'den sığınma istedi

Fransa’da lise öğretmeni Samual Paty'nin başı kesilerek öldürülmesinin ardından hakkında kapatılma kararı çıkartılan “BarakaCity” adlı dernek Türkiye'ye siyasi mülteci başvurusu yapmak istiyor.

Avrupa'da kapatılan dernek Türkiye'den sığınma istedi
A+ A-

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan kararnamede hükümet tarafından radikal İslamcı hareketlerle ilişkileri ve terör eylemlerini meşrulaştırmak ve radikal İslam fikirlerini yaymakla suçlanan “BarakaCity”nin kapatılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Bakan Darmanin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kapatma kararnamesini yayınlayarak kararı şu şekilde duyurdu:

"BarakaCity derneği bu sabah Bakanlar Kurulu'nda feshedildi. Sunduğum kararnamede detaylandırıldığı üzere, Barakacity, nefreti körükledi, radikal İslamcı hareketle ilişkileri sürdürdü, terör eylemlerini meşrulaştırmaktan zevk aldı."

Fransız basını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, kuruluşun kapatılmasını "terörizmle mücadelede önemli bir adım" olarak değerlendirdiğini yazdı. 

ANKA

Türkiye , fransa , sığınma , radikal İslam fikirleri yayma , kapatılan dernek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM