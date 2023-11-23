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Baba-oğul, 1 saat arayla vefat etti

Baba-oğul, 1 saat arayla vefat etti
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde baba ile oğlu, tedavi gördükleri hastanede 1 saat arayla yaşamını yitirdi.

Kaleobası Mahallesi'nde yaşayan Ö.Y. (56), dün sabah saatlerinde kanser tedavisi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünden habersiz olan babası D.Y. (90) ise deprem nedeniyle gittiği İstanbul'da yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

1 saat arayla ölen baba-oğul bugün getirildiği Kaleobası Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardında mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

 

DHA

Etiketler gaziantep islahiye hastane
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