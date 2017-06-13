Bacağından vuruldu hayatını kaybetti

Bursa'da sağ bacağından tabancayla vurulan 26 yaşındaki Dilek Bozal, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından arabayla getirildiği hastanede terk edildi. Aşırı kan kaybeden Dilek Bozal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kadının yaralı halde 1’i şoför 2 kişi tarafından otomobil ile hastaneye getirildiği güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Dilek Bozal’a Bursa Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapıldı. Cenazeyi alan olmadığı icin ceset Adli Tıp Kurumu morgunda bekletiliyor. Yetkililer, cinayetin aydınlatılması, katil veya katillerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirttiler.

Merkez Yıldırım İlçesi'nde özel bir hastaneye saat 02.00 sıralarında kırmızı bir otomobille gelen kimliği belirsiz 2 kişi sağ bacağından tabancayla vurulmuş aşırı kan kaybeden 26 yaşındaki Dilek Bozal'ı getirdi. Serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dilek Bozal kurtarılamadı. Görevliler, kadını getiren 2 kişiye öldüğünü söyledi. Bu kişiler kısa süre sonra geldikleri otomobile binerek kaçtı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada Dilek Bozal'ı hastaneye getiren kişilerin belirlenmesi için hastane ve çevresindeki Mobese ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Dilek Bozal'ın öldüğünü öğrenen ve 3 aydan bu yana ayrı yaşadığı eşi ve ailesi hastaneye gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Dilek Bozal'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Cumhuriyet Savcısı, polisle birlikte soruşturmayı sürdürüyor.

VURDUKLARI KADINI HASTANEYE BÖYLE GETİRDİLER

Güvenlik birimleri kadının yaralı halde 1’i şoför 2 kişi tarafından otomobil ile hastaneye getirildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Otomobilin hastanenin önüne geldikten sonra sürücünün dışarı çıkmadığı görülüyor. Polis, yanında oturan eşofman giyen bir kişinin ise arka koltukta yaralı olan Dilek Bozal’ı kucağına alıp hastaneye getirmesi, sonra burada bir süre dolaştıktan sonra otomobile binerek uzaklaştıkları görüntüleri inceliyor. Görüntülerden Dilek Bozal’ı öldürdüğü tahmin edilen iki kişinin kimliği araştırılıyor.

CENAZEYİ ALMAYA KİMSE GELMEDİ

Dilek Bozal’a Bursa Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapıldı. Cenazeyi alan olmadığı icin ceset Adli Tıp Kurumu morgunda bekletiliyor. Yetkililer, cinayetin aydınlatılması, katil veya katillerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirttiler.