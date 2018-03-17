SON DAKİKA
AFRİN'DE HASTANE BOMBALANDI İDDİASINA TSK'DAN AÇIKLAMA
TSK DUYURDU ! AFRİN'DE KAÇ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ?
TSK duyurdu ! Afrin'de kaç terörist etkisiz hale getirildi ?
TSK duyurdu ! Afrin'de kaç terörist etkisiz hale getirildi ?
Afrin'de hastane bombalandı iddiasına TSK'dan açıklama
Afrin'de hastane bombalandı iddiasına TSK'dan açıklama
İstanbul'da korkunç kaza ! Gündüz gözüyle ortaya çıktı
İstanbul'da korkunç kaza ! Gündüz gözüyle ortaya çıktı
Sular durulmuyor ! Emekliliğine iki gün kala kovuldu
Sular durulmuyor ! Emekliliğine iki gün kala kovuldu
Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi !
Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi
AYM'den flaş Şahin Alpay kararı !
AYM'den flaş Şahin Alpay kararı !
Rusya: ''Batılı devletler teröristleri koruyor''
Rusya: ''Batılı devletler teröristleri koruyor''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Mart 2018 09:48

Bakkala pompalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da kimliği belirsiz kişiler, bakkala pompalı tüfekle ateş açtı, Olayda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Bakkala pompalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
A+ A-

Olay, gece saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Murat Gök'e ait bakkalda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, geldikleri bakkala pompalı tüfekle peş peşe ateş edip, kaçtı.

Saldırıda bakkalda bulunan Mehmet Yavuz ve aynı zamanda arkadaşı olan esnaf Murat Gök vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri başına saçma isabet eden Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler yaralanan Gök'ü ambulansla Mehmet İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaşamını yitiren Yavuzun cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, silahlı saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

DHA

bakkal , şanlıurfa , pompalı tüfek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM