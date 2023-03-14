Balayına çıkan çift otelde ölü bulundu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelde balayı tatili yapan çift, otel çalışanları tarafından ölü bulundu.

Otele hafta sonu giriş yapan çiftten haber alamayan görevliler, oda telefonunu aradı. Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında M.A. ve K.A'yı hareketsiz şekilde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otele gelen ekipler, yeni evlenen çiftin yaşamlarını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA