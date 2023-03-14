  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Balayına çıkan çift otelde ölü bulundu

Balayına çıkan çift otelde ölü bulundu

Balayına çıkan çift otelde ölü bulundu
Güncelleme:

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelde balayı tatili yapan çift, otel çalışanları tarafından ölü bulundu.

Otele hafta sonu giriş yapan çiftten haber alamayan görevliler, oda telefonunu aradı. Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında M.A. ve K.A'yı hareketsiz şekilde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otele gelen ekipler, yeni evlenen çiftin yaşamlarını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

Etiketler nevşehir ürgüp balayı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da lisede taciz iddiası: ''2016 yılından beri taciz ediyor!''
Yüzlerce canı yitirdiğimiz lüks rezidansın çökme nedeni belli oldu
''Muharrem İnce beni aradı, sinirliydi ve ağır konuştu''
Önce vatandaş şimdi de onlar... İstanbul'dan büyük kaçış!
MHP'nin hedefinde Ali Sunal ve Güldür Güldür var
TOGG'un fiyatı sızdı! Sürpriz rakam!
Memleket Partisi'nde ''İnce dansı'' krizi! Yasaklandı
Yargı dizisinde bomba ayrıntı! Kendi cenazesine katıldı
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem
Haluk Levent deprem bölgesindeki son durumu böyle açıkladı: ''Her yer...''