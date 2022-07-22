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Balıkesir'de bir deprem daha!

Balıkesir'de bir deprem daha!

Merkez üssü Balıkesir Gönen olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir Gönen'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre depremin derinliği 10.1 kilometre olarak belirtildi.

 DÜN DE AYNI YERDE DEPREM OLMUŞTU
Dün yine Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem; Bursa, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Manisa ve İzmir gibi illerden de hissedilmişti.

Etiketler deprem balıkesir
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