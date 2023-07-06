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Balıkesir'de dev operasyon!

Balıkesir'de dev operasyon!
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 2 bin 130 sikke ile aynı döneme ait 52 adet tarihi eser ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışmasında bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takip başlatan ekipler, şüphelinin tarihi eserleri evinde sakladığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin 130 sikke ve yine aynı döneme ait 52 obje ele geçirildi. Tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Etiketler sikke tarihi eser operasyon balıkesir bandırma
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