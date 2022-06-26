Balıkesir'de hortum paniği! Ortalık bir anda karıştı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tarlada hortum oluştu. Hortum, samanları havalandırırken, o anlar tarla sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntüledi.
Balıkesir Bandırma'nın Yeşilçomlu köyünde aniden oluşan hortumu görünler şaşkınlık yaşadı.
Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları metrelerce havalandırdı. Bu sırada yoldaki vatandaşlar, hortumun oluştuğu yere yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı kendisini uyardı.
Hortum bir süre etkili olurken, daha sonra havalanan samanlar etrafa saçıldı.
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