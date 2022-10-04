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Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Cahit K. hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Cahit K. hayatını kaybederken, tabanca ile hafif şekilde yaralanan Recep Ç. ise hastanede tedaviye alındı. 

Olay, saat 18.15 sıralarında Edremit'in Hekimzade Mahallesi Eski Bayram Yeri Caddesi üzerinde meydana geldi. Recep Ç. ve Sezen K., iddiaya göre cadde üzerinde karşılaştığı İbrahim K. ve amcasının oğlu Cahit K. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce İbrahim K. tabanca ile Recep Ç.'ye ateş etti. Hafif şekilde yaralanan Recep Ç., bu sırada elindeki bıçakla İbrahim K.'nın kuzeni Cahit K.'ya saldırdı. Cahik K., göğsüne isabet eden bıçak darbeleri ile kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin durumu ağır olan Cahit K. ile hafif yaralanan Recep Ç.'yi ambulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cahit K., Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Recep Ç.’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışmadığı belirtilen ancak üzerinde bıçak bulunan Sezer K.'yı (14) polis merkezine götürdü. Kavgadan sonra kaçan İbrahim K.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

 

 

 

Etiketler silah kavga
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