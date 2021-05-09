Baskın sonrası ilginç görüntüler: Fiziki tedavi yapıyorum

İstanbul Bağcılar’da tam kapanma saatlerinde açık olan bir kafeye yapılan baskında ilginç görüntüler kaydedildi.

İstanbul Bağcılar’da tam kapanma saatlerinde açık olan bir kafeye baskın yapan polis, ilginç görüntülerle karşılaştı. Perdeyle ayrılmış özel bölümde bir sedyenin başında oturan adam, fizyoterapist olduğunu söyledi. Polislerin ‘‘Kafede ne arıyorsun?’’ sorusuna ‘‘Hasta vardı geldim, makinelerim de burada. Fiziki tedavi yapmaya geldim. Sen hasta olsan sana da gelirim’’ yanıtını verdi. Ekipler 86 kişiye 279 TL ceza kesti ve kafeyi mühürledi.