  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Baskın sonrası ilginç görüntüler: Fiziki tedavi yapıyorum

Baskın sonrası ilginç görüntüler: Fiziki tedavi yapıyorum

İstanbul Bağcılar’da tam kapanma saatlerinde açık olan bir kafeye yapılan baskında ilginç görüntüler kaydedildi.

İstanbul Bağcılar’da tam kapanma saatlerinde açık olan bir kafeye baskın yapan polis, ilginç görüntülerle karşılaştı. Perdeyle ayrılmış özel bölümde bir sedyenin başında oturan adam, fizyoterapist olduğunu söyledi. Polislerin ‘‘Kafede ne arıyorsun?’’ sorusuna ‘‘Hasta vardı geldim, makinelerim de burada. Fiziki tedavi yapmaya geldim. Sen hasta olsan sana da gelirim’’ yanıtını verdi. Ekipler 86 kişiye 279 TL ceza kesti ve kafeyi mühürledi.

Etiketler baskın görüntü fiziki tedavi hasta kafe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dikkat! Tam kapanma sonrası için kritik uyarı
Arda Turan: Benim evimde olmaz
Sosyal medyayı karıştırmıştı! İçişleri'nden ''ped satışı'' açıklaması
Dogecoin Elon Musk'un şovu sonrası çakıldı!
Tam kapanma sonrası için hangi kararlar alınacak? Gözler kabine toplantısında
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Doğuda sağanak, batıda poyraz!
Süper Lig'de zirve alev alev! İkili averajda üstünlük kimde?
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı
Bugün Anneler Günü! En güzel Anneler Günü mesajları
26 haftanın en hızlı yükselişi! Altın uçuşa geçti