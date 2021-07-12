  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir polis daha yaşamına son verdi

Bir polis daha yaşamına son verdi

Bir polis daha yaşamına son verdi

Gaziantep’te görev dönüşü evine gelen çevik kuvvet polisi, beylik tabancasıyla kendini vurdu. Hayatını kaybeden polisin 3 gün sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Adıyaman nüfusuna kayıtlı polis Y.A., beylik tabancasıyla kendini vurdu. 

 Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde görev dönüşü evin gelen Y.A., tabancasıyla kafasına tek el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Y.A.’nın komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Y.A., hayatını kaybetti.Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, Y.A.’nın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri intiharla ilgili inceleme başlatırken, Y.A.’nın 3 gün sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Etiketler polis intihar polis intiharı polis memuru
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın ardından ikinci ''Çözüm Süreci'' açıklaması
Tosuncuk'tan ilginç istek
EURO 2020'nin şampiyonu belli oldu... İşte Avrupa'nın en büyüğü!
Bu gülümseme insanlık tarihine geçti
Meclis Başkanı ve AK Partililerden Atatürklü Türk bayraklarına veto
Bu da ''A''normalleşme kuyruğu
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'ten bikini şov
Bilimkurgu filminden çıkmış gibi... Dünyadaki uzaylı görüntülendi
''4 savcı uyuşturucu ve tarihi eser satıyor''
İtalya-İngiltere maçı öncesi Londra karıştı