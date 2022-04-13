Bir yabancı uyruklu sapık daha! Vapurdaki genç kızı böyle görüntüledi

Son dönemde artan "yabancı uyruklu sapık" olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer kurban vapurdaki bir genç kızdı. Yabancı uyruklu sapık o genç kızı saniye saniye videoya alıp sosyal medyada yayınladı. Yeter... Vallahi billahi yeter! Biz artık bu sapıklarla birlikte yaşamak istemiyoruz.