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  4. Bir yabancı uyruklu sapık daha! Vapurdaki genç kızı böyle görüntüledi

Bir yabancı uyruklu sapık daha! Vapurdaki genç kızı böyle görüntüledi

Bir yabancı uyruklu sapık daha! Vapurdaki genç kızı böyle görüntüledi

Son dönemde artan "yabancı uyruklu sapık" olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer kurban vapurdaki bir genç kızdı. Yabancı uyruklu sapık o genç kızı saniye saniye videoya alıp sosyal medyada yayınladı. Yeter... Vallahi billahi yeter! Biz artık bu sapıklarla birlikte yaşamak istemiyoruz.

İstanbul'da vapurda genç bir kadının görüntülerini kaydeden şahıs, tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorumda bulunuldu.

Söz konusu görüntüler, Zafer Partisi Kayseri İl Teşkilatı'nın resmi hesabından paylaşıldı.

Vatandaşlar ise söz konusu görüntülere yüzlerce yorumda bulunarak, videoyla ilgili harekete geçilmesini talep etti.

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Bir yabancı uyruklu ''kameralı'' sapık daha!Bir yabancı uyruklu ''kameralı'' sapık daha!3. Sayfa
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Etiketler sapık yabancı uyruklu kamera video vapur
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