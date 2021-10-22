Boğaziçi Üniversitesi’nde çok sayıda gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler çadır kurmak isteyince çevik kuvvet okula girdi, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler 292 gündür süren direniş kapsamında kayyumluk önünde direniş çadırlarını açmak istedi. Ancak özel güvenlik birliği tarafından darpla engellenerek, çadırlarına el konuldu.

Bu sırada üç otobüs dolusu çevik kuvvet güçleri Güney Kampüs’e girdi. İkinci kez çadır açma girişiminde bulunan öğrencileri çadırı kaldırmaları karşılığında okulu terkedeceklerini söyledi.

Evrensel’de yer alan habere polis okulu terk etmeyince oturma eylemine başlayan öğrenciler 18:00 sıralarında Güney Kapı’da basın açıklaması yaptıktan sonra dağılacaklarını duyurdu. Ancak olaylar dinmedi ve birçok öğrenci gözaltına alındı.