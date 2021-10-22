  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Boğaziçi Üniversitesi’nde çok sayıda gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde çok sayıda gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler çadır kurmak isteyince çevik kuvvet okula girdi, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler 292 gündür süren direniş kapsamında kayyumluk önünde direniş çadırlarını açmak istedi. Ancak özel güvenlik birliği tarafından darpla engellenerek, çadırlarına el konuldu.

Bu sırada üç otobüs dolusu çevik kuvvet güçleri Güney Kampüs’e girdi. İkinci kez çadır açma girişiminde bulunan öğrencileri çadırı kaldırmaları karşılığında okulu terkedeceklerini söyledi.

Evrensel’de yer alan habere polis okulu terk etmeyince oturma eylemine başlayan öğrenciler 18:00 sıralarında Güney Kapı’da basın açıklaması yaptıktan sonra dağılacaklarını duyurdu. Ancak olaylar dinmedi ve birçok öğrenci gözaltına alındı.

Etiketler boğaziçi boğaziçi üniversitesi eylem gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul’da deniz otobüsünde cinsel taciz kamerada
Kamuda işe girip, engelli maaşı almışlar... Şeytanın aklına gelmeyecek yöntem
Kooperatifler Kanunu TBMM'de kabul edildi; destek yasalaştı
Soylu: ''Çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız''
Diyanet'ten tartışılan ''baldız fetvası'' için sert açıklama
SGK açıkladı; emeklilikte yaş ve prim şartı değişti
2021'in Türkiye'sinde, vatandaş yağ kuyruğunda
Kaza mı, cinayet mi ? Alec Baldwin'e gerçek silah mı verildi?
Transparan elbise giyen güzel oyuncu ışığın azizliğine uğradı
Nagehan Alçı ''şaşırtmaya'' devam ediyor: ''İktidarın bunu görmesini istiyorum''