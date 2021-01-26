Borçları yüzünden bankanın önünde intihara kalkıştı!

ANKA haber ajansında yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ziraat Bankası’nın şarkıcı Serdar Ortaç’ın borçlarını taksitlendirmesine rağmen çiftçi borçlarının yapılandırılmamasına tepki gösterdi.

“VİRGİN ADALARI’NDA 1 MİLYAR DOLARLIK KAYIP KREDİ”

Ağbaba, borçları nedeniyle daha önce kendini yakmak isteyen bir çiftçinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir yanda, Virgin Adaları'nda 1 milyar dolarlık kayıp kredi. Serdar Ortaç'ın borç ertelenmesi. Diğer yanda borcu yüzünden kendini yakmak isteyen Malatyalı tütün üreticisi” dedi.

“SERDAR ORTAÇ’IN BORÇ ERTELEMESİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ziraat Bankası’nın şarkıcı Serdar Ortaç’ın borçlarını taksitlendirmesine rağmen çiftçi borçlarının yapılandırılmamasına tepki gösterdi. Ağbaba, borçları nedeniyle daha önce kendini yakmak isteyen bir çiftçinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir yanda, Virgin Adaları'nda 1 milyar dolarlık kayıp kredi. Serdar Ortaç'ın borç ertelenmesi. Diğer yanda borcu yüzünden kendini yakmak isteyen Malatyalı tütün üreticisi” dedi.

“GÖREVİ ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK OLAN ZİRAAT BANKASI”

Ağbaba twitter hesabından, “Görevi üreticiyi desteklemek olan Ziraat Bankasının hali” diyerek daha önceden yaşanmış bir olayın videosu ile bir mesaj paylaştı. Ağbaba, “Bir yanda, Virgin Adaları'nda 1 milyar dolarlık kayıp kredi. Serdar Ortaç'ın borç ertelenmesi. Diğer yanda borcu yüzünden kendini yakmak isteyen Malatyalı tütün üreticisi” dedi.

KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ

Ağbaba'nın paylaştığı görüntülerde, daha önce Malatyalı bir tütün üreticisinin Ziraat Bankası’na olan borçları nedeniyle yaşadığı durumu protesto etmek için üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istemesi görülüyor.