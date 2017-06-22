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  4. 22 Haziran 2017 21:42

Bu da motosikletli tacizci

Aydın’da motosikletle 4 kadını taciz ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Bu da motosikletli tacizci
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Alınan bilgiye göre, farklı mahallelerde motosikletle 4 kadını taciz ettiği belirlenen E.A (33), Aydın il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Olayların yaşandığı mahallelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Olayın mağduru 4 kadın, zanlıyı teşhis etti.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Konya'da kadınları taciz eden ve ismi 'bisikletli tacizci'ye çıkan kişi de polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

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