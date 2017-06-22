Bu da motosikletli tacizci

Alınan bilgiye göre, farklı mahallelerde motosikletle 4 kadını taciz ettiği belirlenen E.A (33), Aydın il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.
Olayların yaşandığı mahallelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Olayın mağduru 4 kadın, zanlıyı teşhis etti.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Geçtiğimiz günlerde Konya'da kadınları taciz eden ve ismi 'bisikletli tacizci'ye çıkan kişi de polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.