Bu da motosikletli tacizci

Alınan bilgiye göre, farklı mahallelerde motosikletle 4 kadını taciz ettiği belirlenen E.A (33), Aydın il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Olayların yaşandığı mahallelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Olayın mağduru 4 kadın, zanlıyı teşhis etti.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Konya'da kadınları taciz eden ve ismi 'bisikletli tacizci'ye çıkan kişi de polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.