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  1. 27 Nisan 2017 17:23

Bu fotoğrafı ters çevirinler şoke oluyor

Bursa’nın İznik ilçesinde, bir kayanın göle yansıyan görüntüsü, kuru kafa ve aslan siluetine benziyor.

Bu fotoğrafı ters çevirinler şoke oluyor
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Müşküle köyü sakinlerinden İbrahim Tektaş, köyün sahilinde yükselen Sarı kayayı  görüntüledi. Fotoğrafa dikkatlice bakıldığında ilginç bir silüet ortaya çıkıyor. Kaya, suya yansıyan yüzüyle birleştiğinde, kimilerine göre ortaya aslan, kimilerine göre de kuru kafa selueti beliriyor.

 
Fotoğrafı 90 derece sola veya sağa döndürdüğünüzde siluetler daha da belirginleşiyor. Kayadan suya yansıyan iki yüzün birleşimi yeleli bir aslanı çağrıştıryor. Tektaş'ın çektiği fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

İHA

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