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  4. 17 Şubat 2020 16:53

Burdur'da soba faciası: Karı koca ölü bulundu

Burdur'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği ortaya çıkan karı koca hayatını kaybetti. Çiftin cansız bedenlerini, kızı ve damadı buldu.

Burdur'da soba faciası: Karı koca ölü bulundu
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Oto boyacısı Mesut Kelleci'nin (50) sabah işe gelmediğini fark eden arkadaşları, kendisine ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi.

Konak Mahallesi Uğuz Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede oturan anne babalarına bakmaya giden kızıyla damadı, Mesut ve eşi Gülşen Kelleci'yi (44) hareketsiz buldu.

Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çifttin öldüğünü belirledi.

Kelleci çiftinin cenazeleri, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Diğer yandan, odada bulunan muhabbet kuşunun da zehirlenerek öldüğü belirtildi.

AA

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