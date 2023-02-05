Bursa'da katliam gibi kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da bir otomobille bir kamyonun çarpışması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre; Çanakkale istikametinden Bursa yönüne seyreden Ş.G.’nin (25) idaresindeki otomobil Karacabey ilçesi Tophisar Mahallesi mevkiinde havanın da yağmurlu olmasıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü aracını orta ayraca düşürdükten sonra savrularak karşı yönde dönüş yapmayı bekleyen İ.A. idaresindeki kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken araçta sıkışan yaralılar Karacabey itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçta sıkışan; Şerife M. (36), Hacer M. (32), Eşref G. (61), Hatice G. (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki Yavuz Selim M. ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitirenler Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.